Пропавший в Венте подросток был замечен в Мажейкяй

О пропавшем ребенке Тельшяйская полиция сообщила 22 сентября. По предварительным данным, в 18 ч. он ушел из дома в Венте (Акмянский район) и не вернулся.
„Служба по правам ребенка сразу связалась с опекуном, который временно заботился о подростке. Выяснили причины, которые могли вызвать исчезновение мальчика, – сказал представитель Шяуляйского отделения службы Донатас Жакарис. – В последнее время службе по правам ребенка пришлось общаться с родителями этого подростка. Специалисты выяснили, что мальчик находится в опасном окружении, поэтому его передали опекунам“.
Специалисты службы по правам ребенка напоминают родителям и другим взрослым, что для защиты детей и во избежание подобных ситуаций важно активно общаться с детьми и постоянно поддерживать с ними контакт, построенный на доверии.
Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые и короткие. На мальчике был джемпер светло-зеленого и черного цветов, черные спортивные штаны, резиновые шлепки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номеру 112.