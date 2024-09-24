2024.09.24 15:35

Пропавший в Венте подросток был найден в Мажейкяй

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
Policijos reidas Vilniuje
Policijos reidas Vilniuje
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

В Венте (Акмянский район) пропал 14-летний подросток (обновлено - подросток уже найден). Мальчика видели в Мажейкяй, где живут его родители. Выяснилось, что подростка забрали из семьи и передали опекунам, однако он не хочет жить с опекунами.

О пропавшем ребенке Тельшяйская полиция сообщила 22 сентября. По предварительным данным, в 18 ч. он ушел из дома в Венте (Акмянский район) и не вернулся.

„Служба по правам ребенка сразу связалась с опекуном, который временно заботился о подростке. Выяснили причины, которые могли вызвать исчезновение мальчика, – сказал представитель Шяуляйского отделения службы Донатас Жакарис. – В последнее время службе по правам ребенка пришлось общаться с родителями этого подростка. Специалисты выяснили, что мальчик находится в опасном окружении, поэтому его передали опекунам“.

Специалисты службы по правам ребенка напоминают родителям и другим взрослым, что для защиты детей и во избежание подобных ситуаций важно активно общаться с детьми и постоянно поддерживать с ними контакт, построенный на доверии.

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