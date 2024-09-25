2024.09.25 19:17

Пропавший в торговом центре Akropolis мальчик найден в квартире у подозреваемой женщины

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje pagrobtas vaikas
Vilniuje pagrobtas vaikas
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

В среду в Вильнюсе без вести пропал ребенок. Полиция и близкие обращались за помощью к обществу. Стало известно, что мальчик уже найден. Ребенка нашли в квартире на улице Вяркю.

„Мальчик найден, опасность ему не угрожает. Благодарим всех за помощь“, – писала в фейсбуке полиция.

Полиция сказала Delfi, что, по предварительным данным, подозреваемая и мальчик родственными связями не связаны.

Мальчика и женщину нашли в Вильнюсе, в квартире на ул. Вяркю, недалеко от Северного городка.

По предварительным данным, найти их удалось благодаря информации, полученной от жителя. Полиция проверила информацию и около 20 ч. уже нашла ребенка.

На месте происшествия жители рассказали Delfi, что эта женщина часто пристает к детям, жителям, конфликтует с окружающими. Люди подозревают, что она может быть психически нездоровой.

Подозреваемая живет одна.

Люди уверяют, что она не пьет и не употребляет наркотики.

Полиция задержала подозреваемую, ее увезли врачи скорой помощи.

Полиция начала расследование по факту похищения ребенка.

По данным полиции, в 17.52 ч. поступило сообщение о том, что час назад в торговом центре Akropolis, на ул. Озо, пропал 6-летний ребенок.

Сообщалось, что незнакомая женщина увела ребенка в сторону остановки и скрылась в неизвестном направлении.

В социальной сети Facebook сообщается, что мальчика зовут Айнис. Он пропал из-под магазина Zara. Видеокамеры зафиксировали, как женщина лет 60 ведет мальчика за руку.

Сообщается, что на мальчике была темно-синяя рубашка поло, темно-синие брюки и синие босоножки. Рост ребенка 120 см. Волосы у мальчика светлые.

Ребенка увела светловолосая женщина лет 60. Она была в темной куртке и темной шапке.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии