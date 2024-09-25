Пропавший в торговом центре Akropolis мальчик найден в квартире у подозреваемой женщины

„Мальчик найден, опасность ему не угрожает. Благодарим всех за помощь“, – писала в фейсбуке полиция.

Полиция сказала Delfi, что, по предварительным данным, подозреваемая и мальчик родственными связями не связаны.

Мальчика и женщину нашли в Вильнюсе, в квартире на ул. Вяркю, недалеко от Северного городка.

По предварительным данным, найти их удалось благодаря информации, полученной от жителя. Полиция проверила информацию и около 20 ч. уже нашла ребенка.

На месте происшествия жители рассказали Delfi, что эта женщина часто пристает к детям, жителям, конфликтует с окружающими. Люди подозревают, что она может быть психически нездоровой.

Подозреваемая живет одна.