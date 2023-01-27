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Полиция просила о помощи в поисках двоих малолетних детей.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Tomas Vinickas

Полиция разыскивавала двоих пропавших детей: 11-летнего Лауринаса Алузаса и 13-летнего Таюса Рапаласа.

26 января утром дети вышли из дома в Мажейкяй и не вернулись.

Приметы Алузаса: невысокого роста, худощавого телосложения, волосы светлые, на нем были черные спортивные брюки, черные спортивные ботинки, голубая куртка. У мальчика был черный рюкзак с голубыми узорами.

Приметы Рапаласа: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые, на лице веснушки, на нем были синие спортивные брюки.

Сообщалось, что мальчики могут быть в торговых центрах, в библиотеке, в центрах компьютерных игр и т.д.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении детей, просили звонить по номерам 8 674 95469 или 112.

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