В четверг сообщалось, что девочки, судя по всему, готовились к побегу и скрываются от домочадцев.
"Однако на дворе осень, девочек поджидает немало опасностей, они могут находиться как в Каунасе, так и в других городах", – сказала прокурор Дайва Будрене.
Прокурор не исключала, что девочки могли постричься или перекрасить волосы. Данных о том, что они могли уехать за границу, нет, но такую версию также не исключали.
Сообщалось, что девочки взяли с собой теплую одежду, палатку и лекарства.
В пятницу Каунасская полиция сообщила, что позвонили близкие девочек и сообщили, что девочки вернулись домой.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Расследование в Литве: выясняются размеры взяток за фальшивые записи о вакцинации
29 октября в Литве сообщили о расследовании по факту...
Мэр Вильнюса: в общественный транспорт людей должны пускать только с "паспортом возможностей" (28)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что в...
Премьер Литвы обратилась к жителям: давайте не только вспоминать умерших, но и оберегать живых, прививаясь (63)
С приближением Дня поминовения усопших премьер-министр...
На заседании в Вильнюсе Сеть советов Европейских судов исключила Польшу из своих рядов (100)
Генеральная ассамблея Сети советов Европейских судов...
С приближением длинных выходных на дорогах Литвы будут дежурить усиленные наряды полиции (16)
С приближением Дня всех святых и Дня поминовения...