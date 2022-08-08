Об исчезновении детей полиция сообщила в воскресенье.
По данным представителя полиции Реды Зараускене, в полицию близкие детей обратились в 13.30 ч. и сообщили, что 13-летний Клаудиюс и 10-летняя Андрея в субботу в 21.30 ч. ушли из дома на ул. Решуту и не вернулись.
Об исчезновении детей сообщалось и в социальных сетях.
Мать детей в понедельник утром сказала Delfi.lt, что детей еще не нашли.
Приметы: рост мальчика 175 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Он был в спортивных штанах, кедах Nike, в черной кепке.
Андрея: рост 155 см, худощавого телосложения. Глаза синие, волосы длинные, русые. На девочке были черные джинсы, кеды Nike.
Телефонов у детей не было, но они как-то поддерживали контакт с друзьями.
Полиции удалось узнать, что дети прячутся от полиции - увидев проезжавший патруль, они сразу же спрятались.
В понедельник вечером сообщили, что детей нашли в Саргенай, с ними все в порядке.
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