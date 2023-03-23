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Паневежская полиция сообщила, что 23 марта, в 12.35 ч. из детсада в Паневежисе, на ул. Палангос, 28, ушел и пропал 6-летний мальчик. Спустя полтора часа представитель правоохраны сообщила, что ребенок найден.
Пропавшего шестилетнего ребенка в нашли в паневежском автобусе
© Policijos departamentas

Женщина заметила его в автобусе и позвонила по номеру 112. Полиция связалась с водителем и попросила его присмотреть за ребенком до своего приезда.

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