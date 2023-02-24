По предварительным данным, 23 февраля, в 15 ч., в Мажейкяй, на ул. Гамиклос, во дворе дома было обнаружено тело мужчины (1978 г.р.) со следами насилия на лице.

С 21 февраля мужчину искали как пропавшего без вести.

Сообщалось, что 19 февраля, в 8.30 ч. из дома в Мажейкяй на ул. Драугистес ушел и не вернулся мужчина 1978 г.р.

Задержаны подозреваемые - двое молодых людей 1991 г.р.

Ведется рассьедование.