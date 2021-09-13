Пропавшего 8-летнего мальчика нашла служебная собака

СОГГ сообщает, что за помощью к ним обратилась алитусская полиция. Полицейские сообщили, что не могут найти пропавшего в Варенском районе 8-летнего мальчика. Ребенок с родителями находился в лесу, а потом неожиданно пропал.
Полиция начала поиски, а через пару часов обратилась за помощью к пограничникам. На помощь выехал кинолог с Горасом, вылетел вертолет Eurocopter. Горасу, как и пропавшему мальчику - 8 лет.
Когда кинолог с Горасом прибыл на то место, где отдыхала семья, собака взяла след и через несколько часов привела пограничников к берегу реки Ула. Там собака лаем сообщила людям о находке.
мальчик бродил по воде на мелководье. Ребенка достали из реки и передали родителям. Помощь врачей мальчику не потребовалась.
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