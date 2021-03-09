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В Вильнюсе во вторник искали пропавшую без вести молодую женщину. В среду утром полиция сообщила, что женщина сама вернулась домой.
Пропавшая в Вильнюсе молодая женщина вернулась домой
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Сообщалось, что женщина ушла из дома в час ночи 9 марта.

В среду рано утром полиция сообщила, что женщина сама вернулась домой.

Полиция благодарит общество за помощь в поисках пропавшей.

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