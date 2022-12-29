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Паневежская полиция в социальной сети Facebook поделилась просьбой о помощи – пропала несовершеннолетняя с младенцем. Девушку ищет полиция, сообщается, что она недавно вернулась из-за границы.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Karolina Pansevič

Сообщалось, что 28 декабря, в 17-18 ч., в Паневежисе из дома на ул. Станюну ушла 16-летняя Изабеле Минкявичюте с 2-месячным ребенком и не вернулась.

По предварительным данным, младенец - ее ребенок. Об исчезновении дочери сообщила ее мать.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные, каштанового цвета. На девушке были белые ботинки, черное пальто и темные брюки. На младенце - синий комбинезон и желтая шапочка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просили звонить по номеру 112.

В четверг девушку с младенцем нашли в Йонаве. "Сейчас она обратилась в йонавский центр социальных услуг", – сказала представитель полиции Одета Юкнюте.

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