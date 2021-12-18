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18 декабря 2021г. в 6.30 ч. из дома на ул. Жалёи, в городке Вайтутас (Шилутский район) ушла Валентина Науседайте 2007 г.р. Она села в пассажирский автобус, который ехал в Таураге, сообщал портал Šilutės naujienos. После того как объявили о ее поиске, девочка была найдена.
Полиция обращалась за помощью к обществу и просила отозваться тех, кто что-либо знает о местонахождении подростка или располагает иной ценной информацией.
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