Пропала девочка-подросток из городка Вайнутас

aA
18 декабря 2021г. в 6.30 ч. из дома на ул. Жалёи, в городке Вайтутас (Шилутский район) ушла Валентина Науседайте 2007 г.р. Она села в пассажирский автобус, который ехал в Таураге, сообщает Šilutės naujienos.
Полиция обращается за помощью к обществу и просит отозваться тех, кто что-либо знает о местонахождении подростка или располагает иной ценной информацией. Звонить по номерам 8 700 64300 или 112.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Омикрон" распространяется в 3-5 раз быстрее "дельты": надо поспешить с принятием мер (122)
Врач-эпидемиолог Дайва Размувене сказала, что "омикрон"...
Профессор Чаплинскас: штамм "омикрон" - особенный (77)
В среду в Литве подтвердили два первых случая...
С понедельника вернувшихся из-за границы ждут перемены (41)
С 20 декабря к числу пораженных коронавирусом стран...
Ремонт каунасской елки после пожара обошелся недешево (17)
Каунасский муниципалитет подсчитал нанесенный во...
Цены на услуги частных водителей поражают: почти 20 евро за 6 км (56)
Почти 20 евро за 6 км - такую цену за услуги Bolt в четверг...