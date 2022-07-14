Прокурор решил оставить на воле подозреваемого в убийстве

14 июля прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Антанас Губиста решил не обращаться в суд с просьбой о долгосрочном аресте подозреваемого в убийстве. Подозреваемый останется на воле.

Прокуратура информировала Delfi.lt, что оценив предварительные данные, прокурор решил назначить подозреваемому другие меры пресечения: изъятие документов, обязательную регулярную регистрацию в полиции и письменную подписку о невыезде.

В Вильнюсе во вторник поздно вечером звучали выстрелы. В полицию сообщили о том, что мужчине прострелили ногу, однако рана была более серьезной, врачи уже ничем не могли помочь пострадавшему.

Подозреваемый закрылся у себя в квартире и не впускал полицейских. На месте происшествия работали 7 экипажей полиции. Были вызваны бойцы антитеррористического отряда "Арас".