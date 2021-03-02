Прокуратура: смерть утенского политика была ненасильственной

Расследование возглавляет прокурор Утенской участковой прокуратуры Аушра Гилите.
По словам прокурора, расследовали причины смерти политика. Согласно полученным в ходе расследования данным, нет оснований утверждать, что покойный стал жертвой несчастного случая или преступления.
Пока еще не получены выводы судмедэксперта, поэтому окончательное процессуальное решение в этом деле не принято.
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