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На прошлой неделе в Утене пропал глава администрации местной мэрии. 23 февраля его тело было обнаружено. Полиция расследовала несколько версий, связанных со смертью политика. В числе версий – убийство.
Прокуратура: смерть утенского политика была ненасильственной
© Utenos apskr.VPK

Расследование возглавляет прокурор Утенской участковой прокуратуры Аушра Гилите.

По словам прокурора, расследовали причины смерти политика. Согласно полученным в ходе расследования данным, нет оснований утверждать, что покойный стал жертвой несчастного случая или преступления.

Пока еще не получены выводы судмедэксперта, поэтому окончательное процессуальное решение в этом деле не принято.

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