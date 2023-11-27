Прокуратура просит вместо штрафа приговорить бывшего главу Каунасского муниципалитета к 6 годам лишения свободы

"В жалобе прокурор просит назначить В. Шиляускасу окончательное смягченное наказание – лишение свободы сроком на 6 лет, включая период задержания и ареста, а остальную часть приговора оставить без изменения", – заявила представитель Каунасского окружного суда Милда Криже в понедельник.
Каунасский окружной суд 6 ноября признал бывшего директора администрации Каунасского городского самоуправления В. Шиляускаса виновным во взяточничестве и назначил ему штраф в размере 65 тыс. евро с лишением его права работать на госслужбе в течение 7 лет.
Суд также постановил конфисковать наличные денежные средства, обнаруженные при обысках у В. Шиляускаса дома в марте 2022 г., – 241 тыс. евро, взыскать из подлежащего конфискации имущества В. Шиляускаса, то есть сумму, соответствующую части предмета взятки, т. е. 19 тыс. евро.
Согласно материалам следствия, В. Шиляускас в 2021-2022 гг. напрямую требовал и получил взятку от руководителя компании Autokausta Юозаса Кряучюнаса. Сумма взяток, по данным правоохранительных органов, составила 260 тыс. евро.
В. Шиляускас признал свою вину и сожалел о содеянном. В суде он пояснил, что намеревался получить от В. Кряучюнаса около 300 тыс. евро, так как планировал на эту сумму приобрести дом на испанском острове Тенерифе.
Суд указал, что В. Шилиаускас в ходе досудебного расследования предоставил информацию, на основании которой было начато и продолжается досудебное расследование предполагаемой системной коррупции в Каунасском городском самоуправлении.