Прокуратура просит суд на месяц продлить содержание под стражей бывшего партнера BaltCap Степукониса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Šarūnas Stepukonis
Šarūnas Stepukonis
ФОТО: Organizatorių nuotr.
В четверг в Вильнюсский городской участковый суд поступило ходатайство прокуратуры о продлении на месяц содержания под стражей Шарунаса Степукониса, подозреваемого в присвоении денег.

Это подтвердил Elta пресс-представитель суда Гедрюс Янонис.

"В Вильнюсский городской участковый суд поступило ходатайство прокурора о продлении на 1 месяц срока содержания под стражей гражданина Ш. Степукониса, которого подозревают в возможном присвоении средств", - сказал Г. Янонис.

По его словам, решение по поводу применения меры пресечения Ш. Степукониса суд примет в пятницу на дистанционном судебном заседании.

BaltCap в настоящее время сталкивается с репутационными проблемами после того, как выяснилось, что бывший партнер фонда Шарунас Степуконис мог присвоить около 40 млн евро и возможно часть этих денег проиграть в казино.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии