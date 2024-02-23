Прокуратура просит суд на месяц продлить содержание под стражей бывшего партнера BaltCap Степукониса

Это подтвердил Elta пресс-представитель суда Гедрюс Янонис.

"В Вильнюсский городской участковый суд поступило ходатайство прокурора о продлении на 1 месяц срока содержания под стражей гражданина Ш. Степукониса, которого подозревают в возможном присвоении средств", - сказал Г. Янонис.

По его словам, решение по поводу применения меры пресечения Ш. Степукониса суд примет в пятницу на дистанционном судебном заседании.