Прокуратура просит суд на месяц продлить содержание под стражей бывшего партнера BaltCap Степукониса

Это подтвердил Elta пресс-представитель суда Гедрюс Янонис.
"В Вильнюсский городской участковый суд поступило ходатайство прокурора о продлении на 1 месяц срока содержания под стражей гражданина Ш. Степукониса, которого подозревают в возможном присвоении средств", - сказал Г. Янонис.
По его словам, решение по поводу применения меры пресечения Ш. Степукониса суд примет в пятницу на дистанционном судебном заседании.
BaltCap в настоящее время сталкивается с репутационными проблемами после того, как выяснилось, что бывший партнер фонда Шарунас Степуконис мог присвоить около 40 млн евро и возможно часть этих денег проиграть в казино.
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