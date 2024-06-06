Прокуратура просит приговорить Замольскиса к пожизненному заключению за совершенные преступления в Литве

Такое наказание потребовал прокурор Паневежской районной прокуратуры Аурелиюс Навицкас во время заседания в Паневежском окружном суде в четверг.

"Заранее спланировал преступления, мог осознавать их опасность, интенсивная стрельба свидетельствует о намерении их совершить", – заявил прокурор в ходе заседания.

В сентябре прошлого года Паневежский окружной суд принял решение рассмотреть дело Р. Замольскиса в его отсутствие, то есть судить человека заочно.

Такое решение было принято после того, как Россия официально отказалась экстрадировать Р. Замольскиса в Литву. Как ранее сообщили в правоохранительных органах, в России Р. Замольскису сообщили об обвинениях, предъявленных ему в Литве.