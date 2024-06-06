Прокуратура просит приговорить Замольскиса к пожизненному заключению за совершенные преступления в Литве

Такое наказание потребовал прокурор Паневежской районной прокуратуры Аурелиюс Навицкас во время заседания в Паневежском окружном суде в четверг.
"Заранее спланировал преступления, мог осознавать их опасность, интенсивная стрельба свидетельствует о намерении их совершить", – заявил прокурор в ходе заседания.
В сентябре прошлого года Паневежский окружной суд принял решение рассмотреть дело Р. Замольскиса в его отсутствие, то есть судить человека заочно.
Такое решение было принято после того, как Россия официально отказалась экстрадировать Р. Замольскиса в Литву. Как ранее сообщили в правоохранительных органах, в России Р. Замольскису сообщили об обвинениях, предъявленных ему в Литве.
Р. Замольскис был задержан в России в 2014 г., а несколько лет спустя российские СМИ сообщили, что Екатеринбургский суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, признав мужчину виновным в преступлениях, совершенных в России.
Его признали виновным в незаконном хранении оружия, покушении на убийство, грабеже и краже.