21 июня 2023 г. 09:00

Прокуратура: паре предъявлено обвинение в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock
Паневежская окружная прокуратура завершила досудебное расследование, в ходе которого мужчине средних лет из Аукштайтии было предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера, изнасиловании и легком повреждении здоровья несовершеннолетней. По данным прокуратуры, на скамью подсудимых вместе с мужчиной сядет и женщина, обвиняемая в продаже ребенка и получении прибыли от проституции несовершеннолетнего лица.

По данным прокуратуры, подозревается, что с целью получения денег женщина привела ничего не подозревающую несовершеннолетнюю знакомую к мужчине, который искал женщину, оказывающую сексуальные услуги, и оставила ее там.

Несовершеннолетняя девочка пострадала в прошлом году. Согласно материалам досудебного расследования, знакомая женщина пригласила девочку в гости к мужчине, который якобы пообещал ей одолжить денег. Подозревается, что обвиняемая предложила мужчине, искавшему девушку, оказывающую сексуальные услуги, найти такую девушку за определенное вознаграждение. Получив деньги от мужчины, женщина ушла, оставив с ним ничего не подозревающую несовершеннолетнюю, которая не могла себя защитить, говорится в пресс-релизе прокуратуры.

За продажу ребенка Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет. За сексуальное насилие над несовершеннолетним лицом грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет, а за изнасилование несовершеннолетнего лица и получение дохода от проституции несовершеннолетнего лица грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет, сообщает прокуратура.

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