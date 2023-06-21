Прокуратура: паре предъявлено обвинение в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица

По данным прокуратуры, подозревается, что с целью получения денег женщина привела ничего не подозревающую несовершеннолетнюю знакомую к мужчине, который искал женщину, оказывающую сексуальные услуги, и оставила ее там.

Несовершеннолетняя девочка пострадала в прошлом году. Согласно материалам досудебного расследования, знакомая женщина пригласила девочку в гости к мужчине, который якобы пообещал ей одолжить денег. Подозревается, что обвиняемая предложила мужчине, искавшему девушку, оказывающую сексуальные услуги, найти такую девушку за определенное вознаграждение. Получив деньги от мужчины, женщина ушла, оставив с ним ничего не подозревающую несовершеннолетнюю, которая не могла себя защитить, говорится в пресс-релизе прокуратуры.