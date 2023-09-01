Прокуратура начала расследование в связи с возможным изнасилованием сотрудницы полиции

Утверждение, что об этой ситуации или событии, которое публично обсуждается, имеется в виду сексуальное насилие в отношении сотрудницы полиции, было известно руководству ЛБКП и что руководство ЛБКП это скрывало - УМУ НЕПОСТИЖИМО и НЕВОЗМОЖНО НИ С МОРАЛЬНОЙ, НИ С ЮРИДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ.

Публично распространенная информация о том, что во время курсов, организованных ЛБКП, коллеги изнасиловали сотрудницу полиции НЕПРАВДА.

"С учетом того, что в обществе возник интерес, опираясь на объективные данные и фактическую информацию, сообщаем:

Чтобы не помешать расследованию и гарантировать защиту личной жизни частного лица, подробности расследования пока не разглашаются.

Прокуратура сообщает, что в ходе расследования в течение 10 дней (это срок больше, чем установлено в законе) постараются собрать всю важную информацию о фактических обстоятельствах и выяснить, имело ли место преступление.

Публичное сообщение о том, будто руководство ЛБКП встречалось с близкими сотрудницы, "просило не писать заявление" в связи с возможным преступлением в отношении сотрудницы, "предлагало оказать финансовую поддержку или повысить в должности", АБСОЛЮТНАЯ НЕПРАВДА.

Преданная огласке информация о том, что заместитель главы ЛБКП Саулюс Бригинас встречался с близкими сотрудницы НЕПРАВДА. Саулюс Бригинас никогда не встречался и не контактировал с близкими сотрудницы полиции.

Встреча Саулюса Бригинаса и его беседа с выше упомянутой сотрудницей его отдела касалась только ее заявления об уходе со службы. Надо отметить, что такие встречи и беседы - не только сформированная и устоявшаяся практика в ЛБКП, но и регламентированная генкомиссаром практика индивидуальной беседы с покидающим службу сотрудником.