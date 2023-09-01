Прокуратура начала расследование в связи с возможным изнасилованием сотрудницы полиции

Прокуратура сообщает, что в ходе расследования в течение 10 дней (это срок больше, чем установлено в законе) постараются собрать всю важную информацию о фактических обстоятельствах и выяснить, имело ли место преступление.
Расследование проводит Служба иммунитета, организует его департамент по расследованию организованных преступлений Генпрокуратуры.
Чтобы не помешать расследованию и гарантировать защиту личной жизни частного лица, подробности расследования пока не разглашаются.
После того как прокуратура сообщила о расследовании, заявление сделало Литовское бюро криминальной полиции.
"С учетом того, что в обществе возник интерес, опираясь на объективные данные и фактическую информацию, сообщаем:
Публично распространенная информация о том, что во время курсов, организованных ЛБКП, коллеги изнасиловали сотрудницу полиции НЕПРАВДА.
Утверждение, что об этой ситуации или событии, которое публично обсуждается, имеется в виду сексуальное насилие в отношении сотрудницы полиции, было известно руководству ЛБКП и что руководство ЛБКП это скрывало - УМУ НЕПОСТИЖИМО и НЕВОЗМОЖНО НИ С МОРАЛЬНОЙ, НИ С ЮРИДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ.
Публичное сообщение о том, будто руководство ЛБКП встречалось с близкими сотрудницы, "просило не писать заявление" в связи с возможным преступлением в отношении сотрудницы, "предлагало оказать финансовую поддержку или повысить в должности", АБСОЛЮТНАЯ НЕПРАВДА.
Преданная огласке информация о том, что заместитель главы ЛБКП Саулюс Бригинас встречался с близкими сотрудницы НЕПРАВДА. Саулюс Бригинас никогда не встречался и не контактировал с близкими сотрудницы полиции.
Встреча Саулюса Бригинаса и его беседа с выше упомянутой сотрудницей его отдела касалась только ее заявления об уходе со службы. Надо отметить, что такие встречи и беседы - не только сформированная и устоявшаяся практика в ЛБКП, но и регламентированная генкомиссаром практика индивидуальной беседы с покидающим службу сотрудником.
Встреча главы ЛБКП Арунаса Масколюнаса с сотрудницей ЛБКП (подавшей заявление об уходе) и ее близкими состоялось по их инициативе и просьбе. Эта встреча в Паневежисе состоялась по той причине, что глава ЛБКП живет в Паневежисе, и сотрудница в то время тоже находилась в Паневежисе.
Предоставленная во время этой встречи сотрудницей и ее близкими информация сейчас является частью расследования, которое проводит Служба иммунитета, она зафиксирована и официально оформлена, передана сотрудникам, которые проводят расследование.
Пока ведется расследование в интересах сотрудницы полиции в соответствии с действующим законом, подробную информацию не предоставляем. Пока ведется расследование, всю информацию будут предоставлять лишь следователям", – сказано в сообщении ЛБКП.
Напомним, что об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами, в фейсбуке написал депутат Ремигиюс Жемайтайтис.