Проезжавшие мимо полицейские помешали нелегальной сделке

Каунасская полиция сообщает, что 16 ноября, в 21 ч. полицейские на ул. Арёгалос заметили двоих подозрительных мужчин, сидевших в автомобиле Mercedes-Benz.
Когда полицейские подошли к автомобилю, сидевший на месте пассажира молодой человек (2002 г.р.) пытался бежать.
Когда его задержали, выяснилось, что он приехал на автомобиле Audi. В его автомобиле были найдены наркотики.
Водитель Mercedes-Benz признался, что приехал в условленное место, чтобы купить наркотики, но полицейские помешали сделке.
Задержанный до сих пор в поле зрения полиции не попадал.
Начато расследование по факту распространения наркотиков. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двух до 8 лет.
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