Об этом сообщил портал lrytas.lt.
Эту информацию Delfi подтвердил представитель Мариямпольского комиссариата полиции Ренатас Сяурусайтис.
По словам собеседника, продюсера остановили в субботу в Шакяйском районе. Полиция сообщила, что Скайсгирис был в состоянии легкой степени опьянения.
На место происшествия приехал близкий человек Скайсгириса и забрал его автомобиль.
"Начато расследование", – сказал Delfi представитель полиции.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мэр столицы: мы перед лицом нового вызова – крупным компаниям придется подождать (30)
Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс сказал, что после...
Ученый: если рост не прекратится, к концу месяца будет по 1500 случаев в сутки (79)
Эпидемиологическая ситуация в Литве остается...
Опрос показал реальные последствия ограничений – картина повседневности изменится надолго (48)
Пандемия коронавируса вскрыла и усугубила проблему...
Каждый восьмой работник в Литве переболел коронавирусом: где заболевших было больше (5)
Каждый восьмой работник в литовских компаниях и...
Муниципалитет Вильнюса на несколько дней отложил регистрацию на прививку Pfizer жителей 55-64 лет (38)
Вильнюсский муниципалитет 12 апреля утром сообщил, что...