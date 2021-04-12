Об этом сообщил портал lrytas.lt.

Эту информацию Delfi подтвердил представитель Мариямпольского комиссариата полиции Ренатас Сяурусайтис.

По словам собеседника, продюсера остановили в субботу в Шакяйском районе. Полиция сообщила, что Скайсгирис был в состоянии легкой степени опьянения.

На место происшествия приехал близкий человек Скайсгириса и забрал его автомобиль.

"Начато расследование", – сказал Delfi представитель полиции.