aA
В минувшие выходные известный телепродюсер Роландас Скайсгирис попался нетрезвым за рулем автомобиля.
Rolandas Skaisgirys
Rolandas Skaisgirys
© DELFI

Об этом сообщил портал lrytas.lt.

Эту информацию Delfi подтвердил представитель Мариямпольского комиссариата полиции Ренатас Сяурусайтис.

По словам собеседника, продюсера остановили в субботу в Шакяйском районе. Полиция сообщила, что Скайсгирис был в состоянии легкой степени опьянения.

На место происшествия приехал близкий человек Скайсгириса и забрал его автомобиль.

"Начато расследование", – сказал Delfi представитель полиции.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Мэр столицы: мы перед лицом нового вызова – крупным компаниям придется подождать (30)

Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс сказал, что после...

Ученый: если рост не прекратится, к концу месяца будет по 1500 случаев в сутки (79)

Эпидемиологическая ситуация в Литве остается...

Опрос показал реальные последствия ограничений – картина повседневности изменится надолго (48)

Пандемия коронавируса вскрыла и усугубила проблему...

Каждый восьмой работник в Литве переболел коронавирусом: где заболевших было больше (5)

Каждый восьмой работник в литовских компаниях и...

Муниципалитет Вильнюса на несколько дней отложил регистрацию на прививку Pfizer жителей 55-64 лет (38)

Вильнюсский муниципалитет 12 апреля утром сообщил, что...