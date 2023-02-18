Приключения пьяных водителей: одного вытащили из кювета, другого - из пруда

Полиция Клайпедского уезда сообщает, что в субботу около 3 часов ночи в Риетаве, на улице Плунгес, во дворе был обнаружен застрявший во льду пруда автомобиль Volkswagen Golf.

Находившийся во дворе мужчина (1987 г.р.) заявил, что сидел в машине, которая скатилась в пруд. Установлено, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения (3,39 промилле).

17 февраля, около 16.00, на автостоянке Таурагского района, села Дунокай, мужчина задом загнал свой Citroen Berlingo в кювет. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести (2,28 промилле).

В обоих случаях полиция начала досудебное расследование, мужчинам грозит уголовная ответственность