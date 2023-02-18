Приключения пьяных водителей: одного вытащили из кювета, другого - из пруда

Полиция Клайпедского уезда сообщает, что в субботу около 3 часов ночи в Риетаве, на улице Плунгес, во дворе был обнаружен застрявший во льду пруда автомобиль Volkswagen Golf.
Находившийся во дворе мужчина (1987 г.р.) заявил, что сидел в машине, которая скатилась в пруд. Установлено, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения (3,39 промилле).
17 февраля, около 16.00, на автостоянке Таурагского района, села Дунокай, мужчина задом загнал свой Citroen Berlingo в кювет. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести (2,28 промилле).
В обоих случаях полиция начала досудебное расследование, мужчинам грозит уголовная ответственность
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предлагают закрывать крупные по воскресеньям: специалисты ответили, с какими последствиями столкнемся
В Сейме вновь прозвучало предложение о запрете...
В Литве подсчитали, сколько белорусов и россиян заявляют о поддержке войны в миграционных анкетах, и "очень удивились"
Недавно для белорусов и россиян, желающих поселиться в...
У Зуокаса есть конкретный план по пробкам в Вильнюсе: предлагает родителям перестать возить детей в школу
Артурас Зуокас , один из лидеров партии "Свобода и...
Украинцев призывают продлить вид на жительство в Литве: заявления еще не подали 25 тысяч военных беженцев
После решения Совета Евросоюза применить временную...
Военные эксперты: россияне взялись за новый план — запустили крайне опасные ракеты
Эксперты Аналитического центра гражданской обороны и...