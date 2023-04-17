"Посмотрите, не будете платить – и вас такое же ждет", – услышали девушки от одного клиента. Им показали несколько видео с насилием над девушками из-за границы, которые предоставляли секс-услуги.

На одном видео лежавшую на кровати связанную девушку обрили наголо, били по лицу и угрожали убить, если она не уедет из Литвы. На другом видео девушка с окровавленным лицом лежит на земле, мужчина бьет ее ногой и кричит, что в Литве она работать не будет. На третьем видео мужчина бежит за женщиной по лестнице, настигает ее и бьет электрическим разрядом, приговаривая, что в Литве она работать не будет.

Девушки из Молдавии согласились платить за "крышу". "Крышей" был хорошо известный правоохранительным органам Эгидиюс Якайтис (1969 г.р.) по кличке Космосас.

Якайтис был привлечен к уголовной ответственности за вымогание денег у проституток. Вильнюсский окружной суд подтвердил постановление суда низшей инстанции и указал, что штраф в 5800 евро не является слишком большим.

Согласно данным суда, одна приехавшая из Беларуси девушка передала Якайтису 500-1000 евро, а две девушки из Молдавии должны были каждый день давать ему по 50 евро каждая, однако Якайтис был задержан, когда приехал в Вильнюс за деньгами.

Полиция тогда уже следила за подозреваемым, поскольку белоруска, задержанная полицией, рассказала стражам порядка о том, что у нее есть "крыша", которой она платит.

Гражданка Беларуси сказала, что познакомилась с Якайтисом, когда он пришел к ней, как клиент. Девушка занимается проституцией с 2018 года. Сначала у нее была сутенерша, но ее задержала полиция. Тогда девушка решила работать самостоятельно. Сняла квартиру в Вильнюсе и разместила объявление в интернете. Так она познакомилась с Якайтисом, который пришел к ней как клиент, а потом предложил "услуги". Девушка платила ему 20% от доходов.

Она рассказала, что платила деньги не просто так. Однажды Якайтис помог ей, когда ей угрожали двое мужчин. Девушка передала их телефонные номера Якайтису, больше мужчины ей не звонили и не угрожали.

Однако после того как белоруску задержала полиция, в поле зрения стражей порядка попал и Якайтис. Гражданка Беларуси уехала из Литвы, а за Якайтисом следила полиция. Показания белоруски были поводом к тому. Однако позже белоруска написала электронное письмо, в котором указала, что она говорила с полицией не на родном белорусском языке, а на русском, возможно, переводчик не все слова мог понять правильно, в результате исказил информацию. Она уверяла, что давала Якайтису деньги за "отдых, бары и клубы".



Однако суд поставил под сомнение подлинность этих электронных писем. Поскольку в них отражалась позиция Якайтиса.

Ни белоруска, ни две гражданки Молдавии в суд не явились. Девушки и Молдавии также сначала работали с сутенершей, которая предоставляла услуги белоруске, но потом была задержана. Девушки начали "работать" в Шяуляе. Потом переехали в Вильнюс и сняли здесь квартиру, стали работать самостоятельно. Якайтис к ним также попал как клиент. Он и показал им видео с насилием, предложив "крышу". Поскольку девушки уже получали угрозы, кроме того, пострадали от одного клиента, они согласились платить Якайтису по 50 евро в день каждая.

Именно Якайтис нашел им квартиру в Вильнюсе, прислал расписания поездов и автобусов из Шяуляя в Вильнюс и встретил их в столице. "Поработать" в Вильнюсе они не успели - были задержаны вместе с Якайтисом, а после задержания решили покинуть Литву.

Якайтис свою вину отрицает. Он уверял, что просто помогал девушкам-иностранкам. По словам осужденного, девушки были напуганы, они оказались под влиянием полиции, вот и дали такие показания, будто он требовал у них денег. Якайтис утверждает, что никаких денег от белоруски не получал. Правда, он так и не смог объяснить, откуда у него в телефоне видео со сценами насилия над девушками-проститутками.

Суд признал Якайтиса виновным не только на основе показаний девушек, но и на основе данных, полученных во время тайной слежки за подозреваемым.