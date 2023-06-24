Приехавшие по вызову пожарные-спасатели в Кедайняе обнаружили вместо перевернутой лодки голого мужчину

Информация поступила в 22 июня, в 21.25 ч. Сообщалось, что мужчина просил о помощи, якобы в реке перевернулась лодка с людьми. О несчастье информировала женщина из находящегося рядом многоквартирного дома.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция. Полиция задержала около многоквартирных домов странного мужчину, который был абсолютно голым.

Пожарные-спасатели прочесали 500 м побережья реки и 50 м берега в указанном месте. Никакой лодки не нашли. Мужчину увезли в больницу.