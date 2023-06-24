24 июня 2023 г. 07:53

Приехавшие по вызову пожарные-спасатели в Кедайняе обнаружили вместо перевернутой лодки голого мужчину

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Rinkos aikštė
В четверг поздно вечером в Кедайняе к плотине на ул. Сконгалё вызвали пожарных-спасателей, сообщалось о перевернувшейся лодке с людьми, пишет rinkosaikste.lt.

Информация поступила в 22 июня, в 21.25 ч. Сообщалось, что мужчина просил о помощи, якобы в реке перевернулась лодка с людьми. О несчастье информировала женщина из находящегося рядом многоквартирного дома.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция. Полиция задержала около многоквартирных домов странного мужчину, который был абсолютно голым.

Пожарные-спасатели прочесали 500 м побережья реки и 50 м берега в указанном месте. Никакой лодки не нашли. Мужчину увезли в больницу.

По предварительным данным, он был пьян, а сообщение о несчастье - ложное.

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