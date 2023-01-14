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Взрыв на магистральном газопроводе на севере Литвы, скорее всего, произошел по техническим причинам. Такую предварительную оценку озвучил глава предприятия Amber Grid - оператора газотранспортной системы страны.
Причина взрыва на газопроводе в Литве могла быть технической
© DELFI skaitytojai

Мощный взрыв на магистральном газопроводе в Пасвальском районе на севере Литвы в пятницу, 13 января, по-видимому, произошел по техническим причинам. Такую предварительную оценку произошедшего озвучил Нямунас Бикнюс, гендиректор предприятия Amber Grid - оператора газотранспортной системы страны.

По словам Бикнюса, первичный осмотр показал: скорее всего, причиной взрыва стал разошедшийся шов между трубами. Однако глава Amber Grid также подчеркнул, что расследование продолжается и окончательную оценку произошедшему можно будет дать только после его завершения.

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Глава администрации Пасвальского района Повилас Бальчюнас также сказал журналистам, что, по предварительным данным, версию диверсии можно исключить. "Я не думаю, что это какие-то преднамеренные действия, я думаю, что это несчастный случай", - цитирует его слова литовская национальная телерадиокомпания LRT.

Высота пламени достигала 50 метров

Высота пламени на месте взрыва вечером 13 января достигала 50 метров. По официальным данным, в результате аварии никто не пострадал. 80 жителей близлежащего села Валакеляй были оперативно эвакуированы, но смогли вскоре вернуться домой после того, как в районе полуночи пожар был потушен.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 278 (1) Уголовного кодекса Литовской Республики.

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Deutsche Welle

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