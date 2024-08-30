2024.08.30 09:14

При пожаре в квартире в центре Вильнюса погибла женщина

 
Ингрида Стенюлене
ELTA
ru.DELFI.lt

В ночь на пятницу в центре Вильнюса загорелась квартира, при пожаре погибла женщина.

В 1.05 час. в Единый центр помощи по номеру экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что по адресу ул. Паменкальнё, 1, открытым пламенем горит квартира.

На место были направлены пожарно-спасательные силы Вильнюсского уезда, информация о происшествии передана в Вильнюсскую уездную станцию ​​скорой медицинской помощи, Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда.

„Пожар начался в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома. Внутри во время тушения пожара была найдена женщина, сильно обгоревшая. В двухкомнатной квартире обгорела комната и находившаяся в ней мебель, помещения закоптились“, - рассказал Elta специалист Отдела координации ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения Мирославас Герасимовичюс.

По его словам, пожарным не пришлось эвакуировать жителей, они покинули дом самостоятельно.

В этом году в результате пожаров в Литве погибло 56 человек, а с начала года в стране потушено более 6,1 тыс. пожаров.

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