При пожаре в квартире в центре Вильнюса погибла женщина

В 1.05 час. в Единый центр помощи по номеру экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что по адресу ул. Паменкальнё, 1, открытым пламенем горит квартира.
На место были направлены пожарно-спасательные силы Вильнюсского уезда, информация о происшествии передана в Вильнюсскую уездную станцию скорой медицинской помощи, Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда.
„Пожар начался в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома. Внутри во время тушения пожара была найдена женщина, сильно обгоревшая. В двухкомнатной квартире обгорела комната и находившаяся в ней мебель, помещения закоптились“, - рассказал Elta специалист Отдела координации ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения Мирославас Герасимовичюс.
По его словам, пожарным не пришлось эвакуировать жителей, они покинули дом самостоятельно.
В этом году в результате пожаров в Литве погибло 56 человек, а с начала года в стране потушено более 6,1 тыс. пожаров.