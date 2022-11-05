При демонтаже памятника советским партизанам в Юрбаркском районе - жуткая находка

Департамент полиции сообщает, что 4 ноября в Юрбарском районе на 3-м км дороги Смалининкай-Таураге во время демонтажа памятника партизанам были обнаружены фрагменты человеческих костей.

Начато досудебное расследование для установления причины смерти.

По данным портала jurbarkosviesa.lt, было обнаружено 5 черепов и фрагменты костей.

Юрбаркская районная газета Šviesa пишет, что советских партизан в этих районах не было.

Во время Второй мировой войны, в конце декабря 1942 года, двое русских солдат, бежавших из немецкого лагеря для военнопленных, постучали в дверь крестьян села Крищавишке. Жители деревни приютили их.

© Jurbarko rajono laikraščio "Šviesa" nuotr.

Немцы, узнав об этом, окружили деревню. Одному заключенному удалось бежать, а другой — С. Стиприна — был застрелен. Нацисты выяснили, кто из жителей деревни помогал заключенным. Они арестовали не только Поцявичюса, но и Пуишюса, Антанайтиса и Жемайтайтиса.

27 января 1943 г. их вместе с еще одной девушкой и телом расстрелянного заключенного С. Стиприны, отвезли в лес за Пашвентисом, расстреляли и там закопали.

Осенью 1966 или 1967 года на месте расправы был установлен памятный камень со звездой и надписью о том, что здесь были расстреляны советские партизаны и их сторонники.