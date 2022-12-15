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В четверг утром в одной из клайпедских больниц врачи обсуждали произошедший накануне инцидент, во время которого пострадала медсестра. Молодую медсестру ударил пожилой пациент за то, что она не отвечала на его ухаживания, пишет Vakarų ekspresas.
Престарелый донжуан поднял руку на отвергшую его ухаживания медсестру
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Клайпедской полиции, конфликт между пожилым пациентом и медсестрой длился два часа. Мужчина (1939 г.р.) нецензурно выражался в адрес медсестры (1981 г.р.), а потом ударил ее по лицу.

Мужчину вызвали на допрос в полицию. Начато расследование по факту нанесения физической боли.

По данным журналистов, пожилой пациент пытался ухаживать за медсестрой и оскорбился, когда она не ответила на его знаки внимания и строго велела прекратить такое поведение.

Это не первый случай агрессии в адрес медработников на этой неделе. Во вторник в Кедайняй агрессивный пациент избил фельдшера скорой помощи.

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