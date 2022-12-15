Престарелый донжуан поднял руку на отвергшую его ухаживания медсестру

По данным Клайпедской полиции, конфликт между пожилым пациентом и медсестрой длился два часа. Мужчина (1939 г.р.) нецензурно выражался в адрес медсестры (1981 г.р.), а потом ударил ее по лицу.

Мужчину вызвали на допрос в полицию. Начато расследование по факту нанесения физической боли.

По данным журналистов, пожилой пациент пытался ухаживать за медсестрой и оскорбился, когда она не ответила на его знаки внимания и строго велела прекратить такое поведение.

Это не первый случай агрессии в адрес медработников на этой неделе. Во вторник в Кедайняй агрессивный пациент избил фельдшера скорой помощи.