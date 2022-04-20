Преследование водителей в Вильнюсе: выстрелы и двое полицейских в реанимации

По данным полиции, на ул. Сетино криминалисты останавливали два подозрительных автомобиля - BMW и Mercedes. По предварительным данным, их водители не подчинились требованиям полиции, один на своем авто врезался в криминалистов и прижал их к автомобилю. Тяжело раненые полицейские смогли применить оружие, но сейчас оба находятся в реанимации.

Подозреваемых преследовали многочисленные экипажи полиции. BMW пропал из их поля зрения, но потом был обнаружен у телебашни, людей в нем не было. А Mercedes по ул. Т.Нарбуто мчался в район Жверинас. Сообщается, что на ул. Т.Нарбуто он ехал против движения.

Беглеца остановили на ул. Селю.

А неподалеку на перекрестке ул. Кястучё и А.Мицкявичаус в 19.48 ч. в ДТП попал экипаж, спешивший на помощь коллегам на ул. Селю. Полицейский автомобиль ехал со включенными мигалками и сиреной, однако водитель Volvo все равно не пропустила полицию (полицейский экипаж ехал на красный свет). Служебный Opel Insignia пострадал очень серьезно. Люди в ДТП не пострадали.

Стрельба напугала жителей Каролинишкес, некоторые даже думали, что началась война.