Преследование водителей в Вильнюсе: выстрелы и двое полицейских в реанимации

По данным полиции, на ул. Сетино криминалисты останавливали два подозрительных автомобиля - BMW и Mercedes. По предварительным данным, их водители не подчинились требованиям полиции, один на своем авто врезался в криминалистов и прижал их к автомобилю. Тяжело раненые полицейские смогли применить оружие, но сейчас оба находятся в реанимации.
Подозреваемых преследовали многочисленные экипажи полиции. BMW пропал из их поля зрения, но потом был обнаружен у телебашни, людей в нем не было. А Mercedes по ул. Т.Нарбуто мчался в район Жверинас. Сообщается, что на ул. Т.Нарбуто он ехал против движения.
Беглеца остановили на ул. Селю.
А неподалеку на перекрестке ул. Кястучё и А.Мицкявичаус в 19.48 ч. в ДТП попал экипаж, спешивший на помощь коллегам на ул. Селю. Полицейский автомобиль ехал со включенными мигалками и сиреной, однако водитель Volvo все равно не пропустила полицию (полицейский экипаж ехал на красный свет). Служебный Opel Insignia пострадал очень серьезно. Люди в ДТП не пострадали.
Стрельба напугала жителей Каролинишкес, некоторые даже думали, что началась война.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы с мая отменило экстремальную ситуацию из-за COVID-19 не останется и обязательной изоляции
Правительство Литвы в среду отменило действовавшую...
Спецэфир Delfi: Артемий Троицкий — как война затронула музыку? Валдас Туткус — о битве за Донбасс
На фоне начала наступления российских войск на...
Если совпадут некоторые обстоятельства, газа в странах Балтии может не хватить
После того как страны Балтии отказались от...
Министр иностранных дел Литвы: настало наше время стоять у учительской доски
Несмотря на то, что западные политики не так...