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В субботу утром в Вильнюсе полиция заметила угнанный в Алитусе автомобиль, однако его водитель, увидев стражей порядка, пытался скрыться. Преследование не длилось долго, зато беглеца ждут серьезные неприятности.
Преследование в Вильнюсе: сбежавший заключенный на угнанной машине пытался скрыться от полиции
© DELFI montažas

В 8 ч. утра в Вильнюсе патрульный экипаж полиции заметил автомобиль VW Passat, который был угнан в Алитусе. Полиция попыталась остановить автомобиль, но его водитель стал жать на газ, пытаясь уехать.

Полиция вызвала подкрепление и через несколько минут, на ул. Расу, блокировала автомобиль. Беглец, убегая, где-то пробил шину.

Выяснилось, что угнанным автомобилем управлял сбежавший несколько дней назад из Алитусской колонии Каролис Пилкаускас (1999 г.р.).

Karolis Pilkauskas
© Kalėjimų departamento nuotr.

По данным Департамента тюрем, Пилкаускас 18 мая в установленное время не вернулся в колонию (ему было разрешено ненадолго покинуть исправительное учреждение).

В машине были двое приятелей беглеца. Полиция проверила автомобиль. В нем обнаружены два пакета с подозрительным веществом. Возможно, это наркотики.

Пилкаускасу грозит еще одно уголовное дело.

Преследование в Вильнюсе: сбежавший заключенный на угнанной машине пытался скрыться от полиции
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