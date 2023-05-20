Преследование в Вильнюсе: сбежавший заключенный на угнанной машине пытался скрыться от полиции

В 8 ч. утра в Вильнюсе патрульный экипаж полиции заметил автомобиль VW Passat, который был угнан в Алитусе. Полиция попыталась остановить автомобиль, но его водитель стал жать на газ, пытаясь уехать.
Полиция вызвала подкрепление и через несколько минут, на ул. Расу, блокировала автомобиль. Беглец, убегая, где-то пробил шину.
Выяснилось, что угнанным автомобилем управлял сбежавший несколько дней назад из Алитусской колонии Каролис Пилкаускас (1999 г.р.).
По данным Департамента тюрем, Пилкаускас 18 мая в установленное время не вернулся в колонию (ему было разрешено ненадолго покинуть исправительное учреждение).
В машине были двое приятелей беглеца. Полиция проверила автомобиль. В нем обнаружены два пакета с подозрительным веществом. Возможно, это наркотики.
Пилкаускасу грозит еще одно уголовное дело.
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