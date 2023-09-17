Преследование несовершеннолетнего на BMW привело к ДТП

 
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ФОТО: DELFI
Около полуночи на Минском шоссе полиция остановила для проверки автомобиль BMW. У полицейских подозрение вызвало водительское удостоверение водителя. Тут водитель не стал ждать результата проверки и уехал от полиции, началось преследование.

По данным дежурного полиции, преследование BMW на Минском шоссе началось в 23.33 ч. За беглецом ехали три экипажа полиции.

Скорость, на которой ехал BMW, иногда превышала 200 км/ч. BMW мчался к границе с Беларусью. Не доезжая до Медининкай, BMW развернулся и помчался в сторону Вильнюса. Преследование длилось 15 минут.

Недалеко от Вильнюса полиция растянула на дороге "ежа" (металлическую ленту с шипами).

По предварительным данным, BMW не доехал до него, а свернул во двор гостиницы Ibis. Там его "зажали" экипажи полиции.

Тогда водитель BMW взял на таран полицейский автомобиль и еще два стоявших на стоянке автомобиля – VW и Lexus, но сбежать беглецу не удалось.

Выяснилось, что за рулем BMW сидел несовершеннолетний. В машине было двое несовершеннолетних пассажиров. Во время инцидента никто не пострадал.

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