Преследование несовершеннолетнего на BMW привело к ДТП

По данным дежурного полиции, преследование BMW на Минском шоссе началось в 23.33 ч. За беглецом ехали три экипажа полиции.

Скорость, на которой ехал BMW, иногда превышала 200 км/ч. BMW мчался к границе с Беларусью. Не доезжая до Медининкай, BMW развернулся и помчался в сторону Вильнюса. Преследование длилось 15 минут.

Недалеко от Вильнюса полиция растянула на дороге "ежа" (металлическую ленту с шипами).

По предварительным данным, BMW не доехал до него, а свернул во двор гостиницы Ibis. Там его "зажали" экипажи полиции.

Тогда водитель BMW взял на таран полицейский автомобиль и еще два стоявших на стоянке автомобиля – VW и Lexus, но сбежать беглецу не удалось.