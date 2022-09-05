Преследование нарушителя в Вильнюсе закончилось ДТП

Преследование и ДТП имели место около 11 ч.
По данным полиции, ДТП произошло на перекрестке ул. Ригос и Юстинишкю - Saab врезался в автомобиль Toyta.
По предварительным данным, люди не пострадали, беглеца задержала полиция.
Полиция информировала Delfi.lt, что на ул. Юстинишкю проходил рейд - измеряли скорость автомобилей. Было зафиксировано, что Saab мчался на скорости 97 км/ч при допустимой 50 км/ч.
Водитель, пытаясь бежать от полиции, врезался в стоявший автомобиль Toyta.
Автомобилем Saab управлял 19-ьетний, у которого нет прав.
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