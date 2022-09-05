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В Вильнюсе полиция останавливала автомобиль Saab. Водитель не подчинился требованиям полиции и не остановился. Пытаясь скрыться от полиции, водитель Saab на перекрестке столкнулся с другим автомобилем.
Преследование нарушителя в Вильнюсе закончилось ДТП
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Преследование и ДТП имели место около 11 ч.

По данным полиции, ДТП произошло на перекрестке ул. Ригос и Юстинишкю - Saab врезался в автомобиль Toyta.

По предварительным данным, люди не пострадали, беглеца задержала полиция.

Полиция информировала Delfi.lt, что на ул. Юстинишкю проходил рейд - измеряли скорость автомобилей. Было зафиксировано, что Saab мчался на скорости 97 км/ч при допустимой 50 км/ч.

Водитель, пытаясь бежать от полиции, врезался в стоявший автомобиль Toyta.

Автомобилем Saab управлял 19-ьетний, у которого нет прав.

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