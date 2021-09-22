20 сентября, в 14 ч. на 44 км магистральной дороги A1 (Вильнюс-Каунас-Клайпеда) полиция заметила BMW с немецкими номерами, у которого руль установлен справа.

Полиция сообщает, что автомобиль вызвал подозрения, поэтому было решено остановить его для проверки. Однако водитель авто увеличил скорость и пытался скрыться от полиции, в некоторых местах он ехал на скорости 200 км/ч (допустимая – 120 км/ч).

Водитель авто не только ехал на высокой скорости, но и опасно маневрировал, объезжал некоторые машины по обочине, он представлял угрозу для жизни и здоровья окружающих.

Он оторвался от полиции, переехав через железнодорожный переезд на красный свет, объехав шлагбаумы.

Этого водителя остановили в Неверонисе (Каунасский район) только уже за рулем другого автомобиля - Ford Transit с английскими номерами.

Полиция выяснила, что водитель (1993 г.р.) лишен прав на 10 лет.

У него на счету 125 штрафов за нарушение ПДД, сейчас его ждет еще несколько штрафов.