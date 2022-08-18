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Приключения гражданина Киргизии в Пренайском районе: мужчина на Mercedes Benz пытался скрыться от полиции, врезался в дерево, выбежал из машины и скрылся, однако уйти от стражей порядка у него не получилось.

Полиция сообщает, что 16 августа, в 22 ч. на 103-м км дороги Вильнюс-Пренай-Мариямполе полицейские пытались остановить автомобиль Mercedes Benz.

Водитель автомобиля увеличил скорость и пытался бежать от полиции, но не справился с управлением и врезался в дерево. После ДТП водитель сбежал.

Позже сбежавшего с места происшествия гражданина Киргизии (1987 г.р.) нашли и задержали.

Полиция поделилась видео с записью преследования нарушителя.

Задержанного подозревают в использовании фальшивых номеров автомобиля.

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