Преследование автомобиля в Кедайняй: группа беглецов бежала, автомобиль загорелся

В 10 ч. полиция останавливала на ул. Й.Басанавичюса автомобиль Audi, однако его водитель не подчинился и не остановился.
На ул. Расос легковой автомобиль совершил ДТП, а потом загорелся. Из автомобиля выбежала группа молодых людей и бросилась бежать во дворы многоквартирных домов.
На место происшествия выехали врачи и пожарные-спасатели.
Представители Главного комиссариата полиции Каунасского округа информировал, что в среду, в 09.30 ч. пограничники сообщили, что в Кедайняйском районе, на дороге Паневежис–Аристава–Ситкунай, в автомобиле Audi вероятно, везут нелегальных мигрантов.
Полиция останавливала автомобиль, однако его водитель не подчинился и пытался скрыться.
Автомобиль поехал в сторону города, где на перекрестке ул. Й.Басанавичюса и Расос зацепил автомобиль Ford, которым управляла 40-летняя женщина. В автомобиле были еще два человека.
К счастью, никто серьезно не пострадал.
А врезался также в светофор и загорелся. Из машины выбежали семь человек (все нелегалы), пятерых сразу же удалось задержать. Поиски еще двоих продолжаются. В ДТП незначительные травмы получила водитель Ford. В больнице выяснилось, что у нее нарушена сердечная деятельность, стресс вызвал обострение болезни. Врачам удалось восстановить сердечный ритм, женщине назначено амбулаторное лечение.