Преследование автомобилей с нелегалами закончилось трагедией

13 сентября, в 3.36 ч. в Мариямпольскую полицию сообщили, что на автомобиле Mazda едут нелегальные мигранты.

На дороге Мариямполе-Калвария полиция заметила автомобиль Mazda, его водитель не остановился по требованию полиции. В 3.50 ч. в Людвинаве этот автомобиль съехал в реку Шяшупе. Погибла ехавшая в автомобиле женщина, вероятно, гражданка Индии.

Задержаны трое мужчин, которые также ехали в автомобиле Mazda, также, вероятно, граждане Индии. Водитель автомобиля сбежал, его ищет полиция.

По предварительным данным, нелегалы приехали в Литву из Латвии.

12 сентября, около полуночи, на въезде в Йонаву, на дороге Укмерге-Йонава, по требованию полиции не остановился автомобиль Opel Astra. В Йонаве, на ул. Жеймю, автомобиль Opel съехал с дороги, врезался в здание и перевернулся.