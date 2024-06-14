Представитель компании давал взятки врачам и получил штраф в 6000 евро

Согласно материалам дела, представитель компании Г.Д., действуя совместно с фактическим руководителем, акционером и работником этой компании, реализующей медицинское оборудование, с целью продажи медицинского оборудования, предоставленного этой компанией медицинским учреждениям, договорилась и дала денежную взятку врачам за использование данного медицинского оборудования при выполнении лечебных функций в больницах.
Как указывает ССР, в ходе расследования было установлено, что осужденная, действуя в группе сообщников, договорилась с конкретными врачами давать взятки (по 40-60 евро) за каждый приобретенный у компании медицинский прибор. Представители компании дали взятки трем врачам, общая сумма которых составила 3,7 тыс. евро, с целью повлиять на лиц, приравненных к государственным служащим - врачей больниц, чтобы последние использовали только медицинское оборудование, приобретенное у этой компании.
Поскольку по данному отдельному уголовному делу было собрано достаточно данных для обоснования предъявленных Г.Д. обвинений, а также после того, как она призналась в инкриминируемых преступных деяниях, уголовное дело было завершено с вынесением приговора суда по уголовному делу. По итогам этого масштабного расследования уже вынесено 5 постановлений суда и 2 приговора суда. Всего осужденным назначен штраф на сумму более 145 тыс. евро, у них конфисковано более 30 тыс. евро.