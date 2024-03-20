Предприятие пострадало от действий мошенников: ущерб – более 35 000 евро

Как сообщили в полиции, во вторник в Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа поступило сообщение от компании о том, что 8 марта она перевела на указанный счет 35 500 евро за автомобиль Mercedes-Benz EQC 400, который собиралась приобрести.
Поскольку покупка не была доставлена, компания обратилась в полицию.
Правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту мошенничества.
Тот, кто путем обмана завладел чужим имуществом в крупном размере в свою пользу или в пользу других лиц, наказывается штрафом, либо ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до шести лет.
От мошенников пострадала и жительница столицы – во вторник вечером, около 22:00, в Вильнюсе с банковского счета 31-летней женщины, путем обмана, после перехода по активной ссылке, полученной в SMS-сообщении, и ввода электронных банковских данных, было похищено 1449 евро. Полиция также начала досудебное расследование по факту мошенничества.
Тот, кто путем обмана завладел чужим имуществом в свою пользу или в пользу других лиц, наказывается общественными работами либо штрафом, либо ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до трех лет.