Предприниматели из Мажейкяя скрыли налоги почти на 77 000 евро

Как сообщили в прокуратуре, досудебное расследование проведено по делу о финансовых операциях двух ЗАО за 2019 г. Сотрудники СРФП установили, что во избежание уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при оптовой торговле газом бухгалтерский учет этих компаний велся с искажением и фальсификацией данных.
По версии следствия, таким образом житель Мажейкяя С. Р., действуя в группе сообщников – жителей того же города М. Ж. и Э. Ш., – обманным путем уклонился от уплаты материального обязательства в крупном размере – налога НДС в размере 76 990 евро в государственный бюджет.
На прошлой неделе Тельшяйский районный суд признал С. Р. виновным в махинациях с бухгалтерским учетом и мошенничестве и оштрафовал его на 30 тыс. евро.
М. Ж. осужден за махинации с бухгалтерским учетом, мошенничество и незаконную деятельность юридического лица. По совокупности приговоров его приговорили к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы. Э. Ш. за те же деяния оштрафован на 15 тыс. евро.
Суд также признал виновными и оба юридических лица. Одна компания за махинации с бухгалтерским учетом и мошенничество была оштрафована на 40 тыс. евро, а вторая компания, признанная виновной в махинациях с бухгалтерским учетом, была оштрафована на 15 тыс. евро. Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде в течение 20 дней со дня его вынесения.