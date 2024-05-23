Предприниматели из Мажейкяя скрыли налоги почти на 77 000 евро

М. Ж. осужден за махинации с бухгалтерским учетом, мошенничество и незаконную деятельность юридического лица. По совокупности приговоров его приговорили к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы. Э. Ш. за те же деяния оштрафован на 15 тыс. евро.

Суд также признал виновными и оба юридических лица. Одна компания за махинации с бухгалтерским учетом и мошенничество была оштрафована на 40 тыс. евро, а вторая компания, признанная виновной в махинациях с бухгалтерским учетом, была оштрафована на 15 тыс. евро. Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде в течение 20 дней со дня его вынесения.