Предпраздничные поездки нетрезвых водителей в Литве: они врезались в машины и вылетали в кюветы

Как сообщили в полиции, в пятницу около 13.07 поступило сообщение о том, что в деревне Калнишкес Клайпедского района автомобиль съехал в кювет. У его водителя (1954 г.р.) установлен уровень алкоголя в крови 2,69 промилле.
В тот же день в 13.15. в Шяуляй, на ул. Тильжес пьяный (2,67 пром.) мужчина (1962 г.р.) за рулем автомобиля Citroen столкнулся с остановившимся на пешеходном переходе автомобилем VW Tiguan, за рулем которого находилась трезвая женщина (1961г.р.)
Также около 14.08 час. в Клайпеде на пр. Тайкос автомобиль Volkswagen, выезжая со стоянки, столкнулся с автомобилем Toyota, которым управляла женщина (1986 г.р.). У водителя (1961 г.р.) автомобиля Volkswagen установлен уровень алкоголя в крови 1, 87 промилле.
Сбежал из больницы
Около 16.10 час в деревне Рудайчяй Клайпедского района мужчина (1987 г.р.), управляя автомобилем Skoda, возможно, в нетрезвом виде, не выбрав безопасную скорость и при повороте налево вылетел с дороги в кювет и повредил скамейку на автобусной остановке.
Водитель до приезда полиции был доставлен в медицинское учреждение, но покинул его. Когда полицейские нашли мужчину, у него обнаружили уровень алкоголя в крови 1,57 промилле.
Сообщается, что около 16.53 час. в деревне Кретингсоджяй Кретингского района мужчина (1962 г.р.), находившийся за рулем Volvo S60, поворачивая с боковой дороги, не пропустил и на главной дороге столкнулся с автомобилем Skoda Yeti, управляемым мужчиной 1984 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из людей не пострадал. У водителя Volvo S60 установлен уровень алкоголя в крови 2.04 промилле.
Сбежавший с места происшествия водитель (1950 г.р.), который повредил автомобиль Volvo на ул. Диджейи, поселка Калтиненай в Шилальском районе в 18.37 час. найден дома пьяным (4.14 пром.).
Около 18.51 час. поступило сообщение, что в Кретингском районе, в деревне Кулупенай в кювет съехал автомобиль марки VW Passat, водитель которого, возможно был пьян. У водителя (1996 г.р.) установлен уровень алкоголя в крови 2.07 промилле.
По факту происшествий начаты досудебные расследования.