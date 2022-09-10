По предварительным данным, 10 сентября, в 1.05 ч., в Варенском районе, в деревне Маргёнис, после праздника загорелось гумно, в котором находился театр (такие театры на гумне зародились в Литве в эпоху национального возрождения, с конца XIX до Первой мировой войны).

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

В социальной сети Facebook о несчастье написали работники Дзукийского национального парка.

"Праздник грибов начинается с очень печальных новостей. Ночью сгорел театр в Маргёнисе - символ культуры, света и единства села в Маргёнисе", - сказано в социальной сети.

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что здание горело открытым пламенем. Спасти его не удалось.

Люди во время пожара не пострадали.