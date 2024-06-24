Праздничная ночь в Вильнюсе: массовая драка, сбитый лошадью мотоцикл и тело молодого человека

Не обошлось без драк и в Вильнюсе. На ул. Гяню в 23.56 ч. подрались около 20 человек, трое пострадали. К приезду полиции драка прекратилась. Пострадавшим помощь оказали врачи.

Вскоре сообщили о драке во время Йонинес в Рудамине (Вильнюсский район). В 22.28 ч. информировали о драке около уличных туалетов в Электренай, к приезду полиции драчуны разбежались.

Полицию не раз вызывали из-за драк во время празднования Йонинес. Первое сообщение о массовой драке поступило в 22 ч. На помощь коллег вызвали полицейские Новой Вильни, поскольку ситуация там стала неконтролируемой. К приезду подкрепления главные драчуны разбежались, а у оставшихся не было претензий друг к другу.

С 18 ч. 23 июня до 5 ч. 24 июня поступило 295 вызовов, 90 из них были связаны с насилием и угрозой для жизни.

Дрались в минувшую ночь и у баров. В 2.24 ч. на ул. Вису Швянтую около бара Bukowski дрались пятеро молодых людей. Пострадавших полиция не нашла, а очевидцы рассказали, что драка произошла между гражданами Литвы и Беларуси, которые до приезда полиции разошлись.

В 2.51 ч. поступило сообщение об избитом у бара Mr. Pub на проспекте Гедиминаса мужчине. Звонивший сказал, что драчуны удалились, а его пострадавшему другу нужна помощь врачей.

Выяснилось, что нетрезвый мужчина приставал к другим, а поранил голосу, упав на тротуар. Врачи увезли его в больницу.