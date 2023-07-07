Праздничная ночь в Паланге: работы у полицейских было хоть отбавляй

В их сторону ехал мужчина на велосипеде, который, едва увидев дружинников, повернул назад. Его попросили остановиться, но он прибавил скорость. Молодые люди быстро его догнали, тогда он сказал, что поехал назад и прибавил скорость, боясь, что на него нападут хулиганы. Когда его попросили назвать имя, стал говорить, что "работает в системе", "помогает профсоюзу вильнюсской полиции", но имя так и не назвал. Также он себя вел и, когда подъехали сотрудники Службы общественной безопасности. Кроме того, мужчина пытался объяснить, откуда у него велосипед (хотя об этом у него никто не спрашивал).