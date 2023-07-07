Праздничная ночь в Паланге: работы у полицейских было хоть отбавляй

В четверг вечером палангские бары были полны отдыхающих, которые к полуночи расслабились окончательно. На улицах курорта полиция поддерживала общественный порядок. Если ночью было относительно спокойно, лишь несколько пьяных получили штрафы, то к утру отдыхающим уже потребовалась и помощь врачей.
Полицейские остановили на ул. Й.Басанавичюса нетрезвого (1,99 промилле) жителя Кретинги, ехавшего на велосипеде. По этой улице на велосипедах ездить запрещено не первый год. Велосипедисту грозит штраф 150-200 евро. Если бы мужчина был трезвым, штраф был бы меньше - 20-40 евро.
Внимание полиции привлекли двое молодых людей из Йонишкиса. Один был очень пьян и вел себя спокойно, но второй кричал, привлекая внимание окружающих, водил своего друга мимо полицейских. После первого предупреждения молодые люди ушли, но потом вернулись и снова буянили. Один из них был сильно пьян (1,66 промилле), он плохо ориентировался в пространстве, второй был трезвее (0,44 промилле), но никак не мог успокоиться. Сначала ему не нравилось внимание СМИ, но потом он согласился позировать.
"И обязательно напишите, что полицейские здесь очень хорошие, не такие, как в Йонишкисе", – попросил тот, что был потрезвее.
Полицейские проверили на трезвость и мужчину, который буянил у бара. Алкотестер показал 2,60 промилле. Ему был назначен штраф.
После полуночи некоторые бары закрылись, в оставшихся музыка стала тише, людей на ул. Й.Басанавичюса поубавилось.
Полицейские отправились в другие места курорта, а дружинники, помогавшие полицейским, на велосипедах поехали в сторону ул. Витауто.
В их сторону ехал мужчина на велосипеде, который, едва увидев дружинников, повернул назад. Его попросили остановиться, но он прибавил скорость. Молодые люди быстро его догнали, тогда он сказал, что поехал назад и прибавил скорость, боясь, что на него нападут хулиганы. Когда его попросили назвать имя, стал говорить, что "работает в системе", "помогает профсоюзу вильнюсской полиции", но имя так и не назвал. Также он себя вел и, когда подъехали сотрудники Службы общественной безопасности. Кроме того, мужчина пытался объяснить, откуда у него велосипед (хотя об этом у него никто не спрашивал).
Когда приехала полиция и стала проверять мужчину на трезвость, он стал говорить, что находится в Паланге по работе. Первая попытка показала легкую степень опьянения, во второй раз он дуть отказался, поэтому ему грозит штраф за нетрезвое вождение - 150-200 евро.
Утром поступил вызов к месту драки – дрались сначала двое, а позже уже 5 человек. Когда сотрудники СОБ приехали в указанное место, на земле лежал мужчина. На нем были наручники, лицо в крови.
Выяснилось, что он пытался прорваться в ночной клуб, но был пьян, поэтому его не впустили охранники. Тогда мужчина стал прыгать по машине Audi, стоявшей около клуба, бить ее, выбил заднее стекло. Охранник применил слезоточивый газ и надел на мужчину наручники. После чего вызвал полицию и скорую. Вслед за сотрудниками СОБ, приехали полицейские и врачи.
Мужчина рассказал полиции, что он из Кедайняя, живет в Вильнюсе, приехал на отдых до воскресенья. Врачи увезли его в больницу, там ему оказали первую помощь, после чего мужчина снова начал буянить, врачи вызвали полицию. Полицейские увезли его в КПЗ.