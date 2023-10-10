Правоохрана считает, что смерть 19-летней девушки не была насильственной

Полиция выясняет причины смерти покойной.

Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры Ритис Иванаускас сказал, что подозреваемых в деле пока нет.

"Если бы подозреваемые были задержаны, то проводилось бы уголовное расследование по другой статье. Пока нет задержанных и допрошенных", – сказал прокурор.

"Мы расследуем все обстоятельства. Пока нет данных, что это может быть убийство. По предварительным данным, смерть, вероятно, не была насильственной. На теле были следы определенных повреждений, но они не были причиной смерти", – сказал Иванаускас.

"Возможно, причина - употребление каких-то веществ", – сказал прокурор.

Иванаускас не ответил на вопрос, были ли в квартире обнаружены наркотики. Сейчас проводят исследование, но его результат может появиться только через несколько месяцев.

По данным полиции, 8 октября вечером в квартиру на ул. Гирулю была вызвана полиция. В квартире было обнаружено тело 19-летней. Подозревали, что в квартире употребляли алкоголь или наркотики.



