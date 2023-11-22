Правоохрана расследует дело об отмывании денег: обнаружены 700 000 евро

По данным расследования, группа из 12 человек в 2019–2022 гг для сокрытия средств, полученных за счет торговли контрабандой, покупала недвижимость и другое дорогое имущество, а сделки обосновывала, возможно, поддельными документами – фиктивными кредитами, договорами о купле-продаже на имя других людей и т.д., скрывая источник полученных средств. Подозревают, что таким способом могли легализовать 1,673 млн. евро.
Подозревают, что подозреваемые могли купить зарегистрированные в Литве компании по производству строительных материалов и укладке асфальта, которые возглавили члены группировки. Получены доказательства использования нелегальных средств в деятельности этих компаний – были приобретены производственные помещения, оборудование, материалы. В деятельность компаний могли инвестировать больше 1,2 млн. евро, полученных преступным путем.
Полученные средства обосновывались, как подозревают, фиктивными документами, якобы доказывающими доходы за счет продажи черного и цветного металла. Члены преступной группировки наслаждались роскошью – покупали недвижимость в Литве и за границей, дорогие автомобили (по 300 000 евро), даже самолет больше чем за 200 000 евро.
Чтобы собрать как можно больше доказательств, около 100 сотрудников СРФП с сотрудниками "Арас" и криминалистами таможни провели 25 обысков в Каунасе, Вильнюсе, Клайпеде, Мажейкяй, Мариямполе, в домах и автомобилях, в сараях, на рабочих местах, в производственных помещениях. Во время обысков были найдены тайники и спрятанные в них больше 700 000 евро наличными. Обнаружены также инвестиционные слитки золота (1 кг) стоимостью больше 60 000 евро, ювелирные изделия, роскошные часы и т.д. Общая стоимость обнаруженного имущества может составлять около 100 000 евро.
Задержаны 11 человек. Всем им назначены меры пресечения.
Во время обысков члены группировки пытались уничтожить смартфоны, другие улики. У организатора было обнаружено 40 телефонов, которые, он, видимо, постоянно менял.
Были ограничены права подозреваемых на имущество в других странах (Испании, Бельгии, Чехии). Стоимость всего имущества, права на которое были ограничены, составляет 2,5 млн. евро.
Расследование продолжается. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет.