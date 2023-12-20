Правоохрана проводит расследование: найдены тысячи электронных сигарет

Полиция получила информацию о том, что на трех сайтах в интернете и через канал Telegram нелегально продают электронные сигареты и жидкости для них.
Криминалисты, проверяя информацию, провели обыски. Были обнаружены тысячи сигарет и упаковок с жидкостями для них.
Расследованием руководит каунасский прокурор Дайнюс Симонавичюс. Согласно результатам расследования, продажи организовали и осуществляли лица, проживающие в Литве и Великобритании. Находящиеся в Великобритании лица приобретали необходимые товары и занимались продажами в Литве.
Машины одной шяуляйской компании регулярно привозили товар в Литву, здесь его распределяли между заказчиками.
Двоим подозреваемым предъявлены обвинения в незаконной торговле акцизными товарами. Еще восемь человек были опрошены как специальные свидетели.
На минувшей неделе в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй, Клайпеде, Таураге и Утене были проведены 13 обысков.